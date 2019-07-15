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15.07.2019  08:30   

Харьковчанки - призерки «водного» чемпионата мира

В корейском Кванджу продолжается мировое первенство по водным видам спорта


://kharkivoda.gov.ua

Обладательницы олимпийской лицензии в артистическом (синхронном) плавании на Токио-2020 Анастасия Савчук и Марта Федина стали бронзовыми призерами в технической дуэтной программе.
 

За нее харьковчанки получили 92.5847 балла.

Украинские девушки уступили китаянкам, которые стали вторыми,  почти полтора очка, у финишировавших четвертыми японок — на полбалла меньше. Во вторник Савчук и Федина начнут борьбу в произвольной дуэтной программе, финал которой состоится в четверг.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чемпионат мира, харьков, приз, бронза, синхрон, плавание
 
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