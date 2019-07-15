15.07.2019 08:30

Харьковчанки - призерки «водного» чемпионата мира

В корейском Кванджу продолжается мировое первенство по водным видам спорта



://kharkivoda.gov.ua

Обладательницы олимпийской лицензии в артистическом (синхронном) плавании на Токио-2020 Анастасия Савчук и Марта Федина стали бронзовыми призерами в технической дуэтной программе.



За нее харьковчанки получили 92.5847 балла.

Украинские девушки уступили китаянкам, которые стали вторыми, почти полтора очка, у финишировавших четвертыми японок — на полбалла меньше. Во вторник Савчук и Федина начнут борьбу в произвольной дуэтной программе, финал которой состоится в четверг.