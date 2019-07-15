Харьковчанки - призерки «водного» чемпионата мира

В корейском Кванджу продолжается мировое первенство по водным видам спорта
Обладательницы олимпийской лицензии в артистическом (синхронном) плавании на Токио-2020 Анастасия Савчук и Марта Федина стали бронзовыми призерами в технической дуэтной программе.
За нее харьковчанки получили 92.5847 балла.
Украинские девушки уступили китаянкам, которые стали вторыми, почти полтора очка, у финишировавших четвертыми японок — на полбалла меньше. Во вторник Савчук и Федина начнут борьбу в произвольной дуэтной программе, финал которой состоится в четверг.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: