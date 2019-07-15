15.07.2019 08:45

Возле Конного рынка «бусик» в спешке не влез в водительскую дверь легенды ВАЗовского автопрома

В Харькове на ул.Молочной 14 июля микроавтобус врезался в ВАЗ.



://sq.com.ua

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Обе машины получили повреждения. Авария произошла, когда автомобили ехали «на полной скорости». По предварительным данным пострадала только техника.