15.07.2019 10:40

Харьковские баскетболисты остановились в шаге от золота Универсиады-2019

Харьковские баскетболисты стали серебряными призерами Всемирной Универсиады



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Об этом сообщили в управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.

По данным ХОГА, сборная Украины по мужскому баскетболу, в состав которой вошли восемь студентов Харьковской государственной академии физической культуры, уступив команде США, заняла второе место на Универсиаде-2019.

На пути к финалу украинская сборная успешно провела четыре матча.

На групповом этапе со счетом 115: 64 обыграли сборную Китая и со счетом 72:65 соперников из Финляндии. Затем в четвертьфинале одолели 82:80 сборную Канады, а в полуфинальном матче с таким же счетом австралийских студентов.

Единственное поражение украинцы понесли на групповой стадии от сборной США, минимально уступив соперникам 57:58. Именно с американскими студентами сборная Украины встретилась и в финале. Уступив 63:85, украинцы стали серебряными призерами Всемирной Универсиады.

По итогам восьми дней соревнований на счету украинских студентов шесть наград - одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали.