Харьковские баскетболисты остановились в шаге от золота Универсиады-2019

Харьковские баскетболисты стали серебряными призерами Всемирной Универсиады
Об этом сообщили в управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.
По данным ХОГА, сборная Украины по мужскому баскетболу, в состав которой вошли восемь студентов Харьковской государственной академии физической культуры, уступив команде США, заняла второе место на Универсиаде-2019.
На пути к финалу украинская сборная успешно провела четыре матча.
На групповом этапе со счетом 115: 64 обыграли сборную Китая и со счетом 72:65 соперников из Финляндии. Затем в четвертьфинале одолели 82:80 сборную Канады, а в полуфинальном матче с таким же счетом австралийских студентов.
Единственное поражение украинцы понесли на групповой стадии от сборной США, минимально уступив соперникам 57:58. Именно с американскими студентами сборная Украины встретилась и в финале. Уступив 63:85, украинцы стали серебряными призерами Всемирной Универсиады.
По итогам восьми дней соревнований на счету украинских студентов шесть наград - одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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