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15.07.2019  13:01   

Второй тур чемпионата Европы по регби среди женщин проведут в Харькове

ІІ тур чемпионата Европы по регби-7 в дивизионе «Grand Prix Series» среди женщин пройдет 20 и 21 июля на стадионе Динамо (ул. Динамовская, 3).


// city.kharkov.ua

В турнире примут участие 12 команд, среди которых - сборные Украины, Испании, Франции, Италии, Польши, Ирландии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Уэльса и Шотландии. Команды будут разбиты на три группы по четыре в каждой.

Начало соревнований - в 11:00.

Отметим, что чемпионат Европы по регби-7 в дивизионе «Grand Prix Series» состоит из двух туров. Первый тур прошел  29 и 30 июня в городе Маркусси (Франция). Победу одержала команда Франции. Сборная Украины, в которую входят шесть харьковчанок, ведет борьбу за путевку на летние Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  регби, чемпионат европы, харьков
 
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