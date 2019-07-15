15.07.2019 13:01

Второй тур чемпионата Европы по регби среди женщин проведут в Харькове

ІІ тур чемпионата Европы по регби-7 в дивизионе «Grand Prix Series» среди женщин пройдет 20 и 21 июля на стадионе Динамо (ул. Динамовская, 3).



// city.kharkov.ua

В турнире примут участие 12 команд, среди которых - сборные Украины, Испании, Франции, Италии, Польши, Ирландии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Уэльса и Шотландии. Команды будут разбиты на три группы по четыре в каждой.

Начало соревнований - в 11:00.



Отметим, что чемпионат Европы по регби-7 в дивизионе «Grand Prix Series» состоит из двух туров. Первый тур прошел 29 и 30 июня в городе Маркусси (Франция). Победу одержала команда Франции. Сборная Украины, в которую входят шесть харьковчанок, ведет борьбу за путевку на летние Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио.