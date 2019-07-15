Второй тур чемпионата Европы по регби среди женщин проведут в Харькове

ІІ тур чемпионата Европы по регби-7 в дивизионе «Grand Prix Series» среди женщин пройдет 20 и 21 июля на стадионе Динамо (ул. Динамовская, 3).
В турнире примут участие 12 команд, среди которых - сборные Украины, Испании, Франции, Италии, Польши, Ирландии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Уэльса и Шотландии. Команды будут разбиты на три группы по четыре в каждой.
Начало соревнований - в 11:00.
Отметим, что чемпионат Европы по регби-7 в дивизионе «Grand Prix Series» состоит из двух туров. Первый тур прошел 29 и 30 июня в городе Маркусси (Франция). Победу одержала команда Франции. Сборная Украины, в которую входят шесть харьковчанок, ведет борьбу за путевку на летние Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: