Исторический успех: харьковчанки выиграли золото на чемпионате мира в Южной Корее

Наши спортсменки выиграли соревнования в дебютной для планетарных форумов программе - хайлайтах.
Сборная Украины по синхронному плаванию, состоящая, в основном, из представительниц харьковской школы, добилась исторического успеха на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в городе Кванджу (Южная Корея).
Наши спортсменки выиграли соревнования в дебютной для планетарных форумов программе - хайлайтах. Главными конкурентками украинской команды оказались представительницы Италии и Испании. Однако результат нашей сборной оказался существенно выше, нежели у соперниц:
Эта победа на чемпионате мира стала дебютной в истории национальной команды Украины по синхронному плаванию.
Отметим, что хайлайты - это дисциплина синхронного плавания, в которой выступают десять спортсменок. Программа длится две минуты и включает в себя минимум четыре обязательных акробатических элемента, которые и оцениваются судьями.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: