Благодаря личному рекорду харьковчанка поднялась в международной рейтинге

Рейтинг WTA: Ястремская стала второй ракеткой Украины, Свитолина поднялась на одну позицию
В обновленном рейтинге WTA за неделю в первой десятке произошли некоторые изменения по результатам завершившегося Уимблдона.
Победительница турнира Симона Халеп поднялась на три позиции, финалистка Серена Уильямс - на одну. Украинка Элина Свитолина, остановившаяся в полуфинале также поднялась на одну строчку.
Среди украинок прилично прибавила Катарина Завацкая, поднявшись на 63 позиции.
Рейтинг WTA. 15 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605.
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6257.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055.
4 (7). Симона Халеп (Румыния) – 5933.
5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785.
7 (8). Элина Свитолина (Украина) – 4638.
8 (9). Слоан Стивенс (США) – 3802.
9 (10). Серена Уильямс (США) – 3411.
10 (11). Арина Соболенко (США) – 3365.
...34 (35). Даяна Ястремская (Украина) – 1619
...36 (33). Леся Цуренко (Украина) – 1556
...66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 840
...133 (196) Катарина Завацкая (Украина) – 479
...137 (134). Ангелина Калинина (Украина) – 465
...199 (178). Марта Костюк (Украина) – 298
...226 (219). Дарья Лопатецкая (Украина) - 254
...331 (327). Ольга Янчук (Украина) – 136
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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