15.07.2019 17:54

Благодаря личному рекорду харьковчанка поднялась в международной рейтинге

Рейтинг WTA: Ястремская стала второй ракеткой Украины, Свитолина поднялась на одну позицию



Элина Свитолина / Getty Images

В обновленном рейтинге WTA за неделю в первой десятке произошли некоторые изменения по результатам завершившегося Уимблдона.

Победительница турнира Симона Халеп поднялась на три позиции, финалистка Серена Уильямс - на одну. Украинка Элина Свитолина, остановившаяся в полуфинале также поднялась на одну строчку.

Среди украинок прилично прибавила Катарина Завацкая, поднявшись на 63 позиции.

Рейтинг WTA. 15 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605.

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6257.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055.

4 (7). Симона Халеп (Румыния) – 5933.

5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785.

7 (8). Элина Свитолина (Украина) – 4638.

8 (9). Слоан Стивенс (США) – 3802.

9 (10). Серена Уильямс (США) – 3411.

10 (11). Арина Соболенко (США) – 3365.

...34 (35). Даяна Ястремская (Украина) – 1619

...36 (33). Леся Цуренко (Украина) – 1556

...66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 840

...133 (196) Катарина Завацкая (Украина) – 479

...137 (134). Ангелина Калинина (Украина) – 465

...199 (178). Марта Костюк (Украина) – 298

...226 (219). Дарья Лопатецкая (Украина) - 254

...331 (327). Ольга Янчук (Украина) – 136