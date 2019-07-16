16.07.2019 12:19

Плавание. Харьковчанка - дважды чемпионка и призерка чемпионата Украины

В Запорожье состоялся чемпионат Украины по плаванию на «короткой» воде.



Плавание. Харьковчанка - дважды чемпионка и призерка чемпионата Украины



Как сообщает МГ Объектив, особенность соревнований в том, что участники плывут в 25-метровом бассейне. По сравнению с аналогичными дистанциями на классической, 50-метровой дорожке, — большее количество разворотов. Степень владения этим техническим элементом во многом определяет финишное время.

Из представителей Харьковской области в Запорожье медали завоевывала только ученица первого училища физической культуры и школы «Спартак» Татьяна Евминова. Подопечная Елены Чайки победила на дистанции 400 метров комплексным плаванием, на 200 «комплексом» и 100 баттерфляем стала второй, на сотне вольным стилем — третьей.

Всего в чемпионате участвовали 230 спортсменов из 16-ти регионов Украины.