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16.07.2019  12:19   

Плавание. Харьковчанка - дважды чемпионка и призерка чемпионата Украины

В Запорожье состоялся чемпионат Украины по плаванию на «короткой» воде.


Плавание. Харьковчанка - дважды чемпионка и призерка чемпионата Украины
Как сообщает МГ Объектив, особенность соревнований в том, что участники плывут в 25-метровом бассейне. По сравнению с аналогичными дистанциями на классической, 50-метровой дорожке, — большее количество разворотов. Степень владения этим техническим элементом во многом определяет финишное время.
 
Из представителей Харьковской области в Запорожье медали завоевывала только ученица первого училища физической культуры и школы «Спартак» Татьяна Евминова. Подопечная Елены Чайки победила на дистанции 400 метров комплексным плаванием, на 200 «комплексом» и 100 баттерфляем стала второй, на сотне вольным стилем — третьей.
 
Всего в чемпионате участвовали 230 спортсменов из 16-ти регионов Украины.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  плавание, чемпионка и призерка, харьков
 
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