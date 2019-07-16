Харьковские синхронистки снова на пьедестале в Корее (ФОТО)

Харьковчанки продолжают пополнять командную копилку медалями мирового чемпионата.
Команда синхронисток, основу которой составляют харьковчанки, с большим отрывом завоевали бронзу в технической программе групповых соревнований на ЧМ-2019
Верхние две ступеньки пьедестала традиционно взяли россиянки и китаянки.
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта-2019 в южнокорейском Кванджу в технической программе групповых соревнований.
Украинская команда в составе Марины и Владиславы Алексеевых, Марты Фединой, Катерины Резник, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Анастасии Савчук и Елизаветы Яхно открывала выступления группы лидеров и показал результат 93.4514 балла, который стал на тот момент лучшим.
Следом за украинками выступали японки, которые считались нашими главными конкурентками за бронзу, но из-за нескольких ошибок они получили почти на балл меньшую оценку – 92.7207.
Судьба первых двух строчек пьедестала почета решалась в противостоянии россиянок и китаянок, в котором сборная России одержала уверенную победу, обойдя соперниц почти на два балла (96.9426 против 95.1543 балла).
Для Украины эта бронза стала третьей наградой на ЧМ-2019. Ранее Савчук и Федина взяли бронзу в соревновании дуэтов в технической программе, а сборная Украины завоевала золото в дебютной дисциплине на мировых первенствах – хайлайте.
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