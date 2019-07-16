16.07.2019 15:38

Харьковчанки добились участия в чемпионате Европы среди ВУЗов

21 июля в Мадриде, при участии харьковских студенток, стартует 11 розыгрыш чемпионата Европы среди женских студенческих команд - European Universities Women's Football Championships.



// facebook

Второй месяц лета - период межсезонья в футбольной жизни команд, которые проводят учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона. Но есть место и официальным событиям, которые нельзя обойти вниманием - студенческий чемпионат Европы среди мужских и женских команд.

Начиная с 2003 года, а именно тогда стартовал первый турнир среди женщин, соревнования уже состоялись в 9 европейских городах. В этом году евротурнир станет уже 11-м для женских студенческих команд, в которых Украина принимала участие лишь однажды. В 2008 году, когда соревнования проходили именно в Киеве, участие в них принимала команда Национального университета пищевых технологий (НУПТ). По итогам соревнований Украинский заняли 5 место.



Новый этап в украинском студенческом женском футболе начнется 21 июля 2019. Именно в этот день стартуют первые матчи Евро, которые состоятся в пригороде Мадрида, городке Вильяфранка дель Кастильо.

Цвета Украины будут защищать: мужская команда Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка и женская команда Харьковской государственной академии физической культуры, недавно одержала победу на XIV летней Универсиаде Украины .