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16.07.2019  16:20   

Харьковчане помимо спортивных наград получили медали и отличительные знаки государства Украины

Президент Украины за удачные Европейские игры наградил медалями и отличительными знаками государства харьковских спортсменов.


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Это не первое признание заслуг спортсменоу Первой столицы перед государством. Ранее боксер Гвоздик получил звание Героя.

В июля 2019 года, за достижение высоких спортивных результатов на II Европейских играх в Минске, обнаруженные самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины орденом "За заслуги" I степени награжден чемпион и бронзовый призер по легкой атлетике Богдан Бондаренко.

Орденом "За заслуги" III степени - серебряный призер по боксу Николай Буценко.

Медалью "За труд и доблесть" награжден тренер чемпиона и бронзового призера по легкой атлетике Богдана Бондаренко Виктор Бондаренко.

Источник:   isport.ua
 Тэги:  спортсмены, награда, харьков, медаль
 
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