Харьковчане помимо спортивных наград получили медали и отличительные знаки государства Украины

Президент Украины за удачные Европейские игры наградил медалями и отличительными знаками государства харьковских спортсменов.
Это не первое признание заслуг спортсменоу Первой столицы перед государством. Ранее боксер Гвоздик получил звание Героя.
В июля 2019 года, за достижение высоких спортивных результатов на II Европейских играх в Минске, обнаруженные самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины орденом "За заслуги" I степени награжден чемпион и бронзовый призер по легкой атлетике Богдан Бондаренко.
Орденом "За заслуги" III степени - серебряный призер по боксу Николай Буценко.
Медалью "За труд и доблесть" награжден тренер чемпиона и бронзового призера по легкой атлетике Богдана Бондаренко Виктор Бондаренко.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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