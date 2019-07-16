Главная Новости Спорт Французский бокс. Харьковчане - сильнейшие в Украине (ФОТО)
16.07.2019  16:49   

Французский бокс. Харьковчане - сильнейшие в Украине (ФОТО)

Первостоличники стали чемпионами и призерами первенства страны, а команда заняла первое место.


//city.kharkov.ua
Чемпионат Украины по французскому боксу «Сават» проходил 12-14 июля в городе Мелитополь (Запорожская область).
Соревнования проводились среди юношей (12-13 и 14-15 лет), кадетов (16-17 лет), юниоров (18-20 лет) и взрослых (с 18 лет) в разделе «Ассо». 
 
По итогам чемпионата сборная Харьковской области заняла первое общекомандное место, завоевав 19 медалей. Так, в категории «взрослые» харьковчане заняли 5 первых мест, 5 вторых и 3 третьих; в категории «кадеты» - 2 первых места, 2 вторых и 1 третье; в категории «юноши» - 1 первое место. 
 
Сборную области представляли боксеры спортивных клубов «Файт Стар», «Владибор», «ІНАЄ», «Южный», Комплексной детско-юношеской школы №6 и Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба.
 
Отметим, что чемпионат Украины был отборочным перед чемпионатом Европы по французскому боксу «Сават», который пройдет в октябре в Генуе (Италия).
 
Напомним, также представители сборной Харьковской области стали призерами чемпионата мира по боксу в разделе «Комбо», который проходил в июне в Тунисе.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бокс, чемпионы и призеры, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Спорт Харьковский боксер завоевал серебряную медаль Европейских игр 27.06 Спорт II Европейские игры: за кого из украинских спортсменов будем болеть в эти выходные? 21.06 Спорт Бокс. Харьковчане - чемпионы и призеры Международного турнира
 
 

Видео

Місячне затемнення: сьогодні очікуємо на яскравий фінал «коридору» літніх затемнень. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 