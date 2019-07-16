16.07.2019 16:49

Французский бокс. Харьковчане - сильнейшие в Украине (ФОТО)

Первостоличники стали чемпионами и призерами первенства страны, а команда заняла первое место.



//city.kharkov.ua

Чемпионат Украины по французскому боксу «Сават» проходил 12-14 июля в городе Мелитополь (Запорожская область).

Соревнования проводились среди юношей (12-13 и 14-15 лет), кадетов (16-17 лет), юниоров (18-20 лет) и взрослых (с 18 лет) в разделе «Ассо».

По итогам чемпионата сборная Харьковской области заняла первое общекомандное место, завоевав 19 медалей. Так, в категории «взрослые» харьковчане заняли 5 первых мест, 5 вторых и 3 третьих; в категории «кадеты» - 2 первых места, 2 вторых и 1 третье; в категории «юноши» - 1 первое место.

Сборную области представляли боксеры спортивных клубов «Файт Стар», «Владибор», «ІНАЄ», «Южный», Комплексной детско-юношеской школы №6 и Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба.

Отметим, что чемпионат Украины был отборочным перед чемпионатом Европы по французскому боксу «Сават», который пройдет в октябре в Генуе (Италия).

Напомним, также представители сборной Харьковской области стали призерами чемпионата мира по боксу в разделе «Комбо», который проходил в июне в Тунисе.