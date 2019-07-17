Чемпионат Европы среди университетов: стартовые победы харьковчан

В португальской Браге стартовал чемпионат Европы среди университетов.
В первый день соревнований играли мужские команды (женские начнут играть 17 июля). Соответственно, 16-го свои первые поединки сыграли две украинские команды - ХНУ им. Каразина и НУ «Львовская политехника».
Стартовый поединок для вице-чемпионов Украины среди ЗВО должен был дать ответ на то, насколько харьковчане готовы к поединкам на новом для себя уровне. И не сказать, что в составе «каразинцев» нет неопытных ребят - возможности каждого из них, в принципе, известны украинским болельщикам, особенно тем, которые следят за отечественным студенческим Футбол. Но здесь уже другой уровень. И подопечным Виталия Чернышева, безусловно, надо было сделать все для того, чтобы команда из университета Лейрия не смогла найти каких-то аргументов против игры харьковч.
Матч получился трудным, интересным и насыщенным острейшими моментами. За полторы минуты до конца второго тайма «каразинцам» удалось выйти вперед. Лебедь сделал прострельную передачу на «пятачок», а там Панасенко смог замкнуть этот пас - 3: 2. Португальцы тут же пошли с пятым, и первый же розыгрыш лишнего принес результат - Рубен Риту оформил гол в ворота Панишев, не успел должным образом прикрыть ближний угол. На это харьковчане отреагировали спокойно. Они организовали позиционную атаку, которую все-таки смог воплотить в гол Абакшина, оформив, таким образом, дубль. Португальцы снова пошли с пятым, однако на этот раз им не удалось заставить Панишев капитулировать. Итак, 4: 3 - победа ХНУ им. Каразина.
Отметим, что в другом матче группы «D, в которой играет ХНУ им. Каразина, университет Осиека победил оппонентов из Израиля со счетом 5: 1.
ХНУ им. Каразина (Украина) - Университет Лейрия (Португалия) - 4: 3
Голы ХНУ им. Каразина: Абакшина (2), Лебедь, Панесенко
Состав команды ХНУ им. Каразина: Панишев - Абакшина, Лебедь, Васильев, Моспан - Пансенко, Терентьев, Пугач, Масленников.
В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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