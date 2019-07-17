Главная Новости Спорт Футбол. На следующей неделе стартует новый сезон (ВИДЕО)
17.07.2019  14:49   

Футбол. На следующей неделе стартует новый сезон (ВИДЕО)

27 июля начинаются игры в Первой лиге.


facebook.com
Харьковский "Металлист 1925" с обновленным составом и новым главным тренером Андреем Демченко будет противостоять финалисту прошлогоднего розыгрыша Кубка Украины, команде "Ингулец" (Петрово). 
 
Соперники встречались в Харькове недавно, в мае и тогда игра завершилась вничью 1-1. 
 
Дебютная игра сезона состоится 27 июля в 19-00 на стадионе "Металлист" 
Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, сезон
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Спорт Харьковчанки добились участия в чемпионате Европы среди ВУЗов 10.07 День в истории 10 июля в истории, или Как полицейский изменил футбольные правила 05.07 Спорт Футбол. Харьковский клуб Металлист 1925 пополнился новичком (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

Видео

Пара суматранских орангутанов Жора и Флора отныне — харьковчане. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 