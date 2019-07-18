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18.07.2019  10:45   

Фехтование на колясках: харьковчанки завоевали медали этапа Кубка мира

Представители Харьковской области завоевали четыре награды на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.


// ХОГА

В соревнованиях, которые проходили с 11 по 15 июля в Варшаве, принимали участие более 250 фехтовальщиков из 34 стран мира. По их итогам сборная Украины завоевала 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Из них 2 серебряные и 2 бронзовые награды были на счету харьковских спортсменок.

В командной женской шпаге харьковчанки Евгения Бреус, Наталья Мандрик и Елена Федота, а также Ольга Есина из Киевской области заняли второе место.

Также серебряную медаль Евгения Бреус и Елена Федота вместе с львовянкой Натальей Морквич и спортсменкой из Николаева Татьяной Позняк завоевали в командной женской сабле.

Две бронзовые награды харьковские фехтовальщицы завоевали в индивидуальных соревнованиях. Евгения Бреус заняла третье место в женской шпаге категории А. Елена Федота стала бронзовым призером в фехтовании на сабле категории В.

Впереди у спортсменок - чемпионат мира по фехтованию на колясках, который в сентябре этого года состоится в Корее.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  фехтование, кубок мира, харьков
 
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