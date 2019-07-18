Велогонщики Харьковщины привезли золото, серебро и бронзу с чемпионатов Украины

Харьковские спортсмены завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали на соревнованиях, прошедших в Черновцах.
Там состоялись чемпионат Украины по велоспорту маунтинбайк в марафоне и второй этап чемпионата Украины в гонке элиминатор.
Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднималась Ирина Попова. Харьковчанка выиграла чемпионат по марафону среди женщин и завоевала золотую медаль второго этапа чемпионата в гонке элиминатор.
Еще одну золотую медаль в соревнованиях среди мужчин на втором этапе чемпионата Украины в гонке элиминатор завоевал Виктор Водолага.
Серебряными призерами соревнований стали: Игорь Скобеев (мужчины) – гонка элиминатор, Артур Константинов (юноши 15 – 16 лет) – марафон, Анастасия Ивко (девушки 15 – 16 лет) – гонка элиминатор и Алиса Васильева (девушки 13 – 14 лет) – гонка элиминатор.
Третье место на чемпионатах заняли: Илья Рыбин (юноши 15 – 16 лет) – марафон и гонка элиминатор, Мария Сухопалова (девушки 15 – 16 лет) – марафон.
Подготовили харьковчан к чемпионатам тренеры Роман Коробов, Александр Авдеев, Сергей Трофимов, Евгений Гомон и Сергей Жулавский.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Тем не менее набежавшая днем тучка может пролиться кратковременным дождем.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
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