Главная Новости Спорт Велогонщики Харьковщины привезли золото, серебро и бронзу с чемпионатов Украины
18.07.2019  12:05   

Велогонщики Харьковщины привезли золото, серебро и бронзу с чемпионатов Украины

Харьковские спортсмены завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали на соревнованиях, прошедших в Черновцах.


// ХОГА

Там состоялись чемпионат Украины по велоспорту маунтинбайк в марафоне и второй этап чемпионата Украины в гонке элиминатор.

Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднималась Ирина Попова. Харьковчанка выиграла чемпионат по марафону среди женщин и завоевала золотую медаль второго этапа чемпионата в гонке элиминатор.

Еще одну золотую медаль в соревнованиях среди мужчин на втором этапе чемпионата Украины в гонке элиминатор завоевал Виктор Водолага.

Серебряными призерами соревнований стали: Игорь Скобеев (мужчины) – гонка элиминатор, Артур Константинов (юноши 15 – 16 лет) – марафон, Анастасия Ивко (девушки 15 – 16 лет) – гонка элиминатор и Алиса Васильева (девушки 13 – 14 лет) – гонка элиминатор.

Третье место на чемпионатах заняли: Илья Рыбин (юноши 15 – 16 лет) – марафон и гонка элиминатор, Мария Сухопалова (девушки 15 – 16 лет) – марафон.

Подготовили харьковчан к чемпионатам тренеры Роман Коробов, Александр Авдеев, Сергей Трофимов, Евгений Гомон и Сергей Жулавский.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспорт, харьков
 
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