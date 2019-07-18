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18.07.2019  15:40   

Харьковчанки-синхронистки Савчук и Федина сновя поднялись на пьедестал чемпионата мира

Девушки стали третьим в соревновании дуэтов, добавив еще одну бронзу в командную копилку Украины.


Фото: Анастасия Савчук и Марта Федина / Getty Images

Четвертую награду для Украины и третью бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Кореи, завоевали представительницы артистического (синхронного) плавания Анастасия Савчук и Марта Федина. 

В соревновании дуэтов в произвольной программе харьковчанки с третьим результатом вышли в финал и эту же позицию заняли после выступления всех финалисток, набрав 91,1 балл.

Чемпионками мира стали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина 95.5, серебро у китайского дуэта - 95.7666.   

Ранее Савчук и Федина на чемпионате мира стали третьими в техничной программе.

Источник:   isport
 Тэги:  плавание, синхрон, харьков, чемпионат мира
 
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