18.07.2019 15:40

Харьковчанки-синхронистки Савчук и Федина сновя поднялись на пьедестал чемпионата мира

Девушки стали третьим в соревновании дуэтов, добавив еще одну бронзу в командную копилку Украины.



Фото: Анастасия Савчук и Марта Федина / Getty Images

Четвертую награду для Украины и третью бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Кореи, завоевали представительницы артистического (синхронного) плавания Анастасия Савчук и Марта Федина.

В соревновании дуэтов в произвольной программе харьковчанки с третьим результатом вышли в финал и эту же позицию заняли после выступления всех финалисток, набрав 91,1 балл.

Чемпионками мира стали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина 95.5, серебро у китайского дуэта - 95.7666.

Ранее Савчук и Федина на чемпионате мира стали третьими в техничной программе.