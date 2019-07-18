Харьковчанки-синхронистки Савчук и Федина сновя поднялись на пьедестал чемпионата мира

Девушки стали третьим в соревновании дуэтов, добавив еще одну бронзу в командную копилку Украины.
Четвертую награду для Украины и третью бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Кореи, завоевали представительницы артистического (синхронного) плавания Анастасия Савчук и Марта Федина.
В соревновании дуэтов в произвольной программе харьковчанки с третьим результатом вышли в финал и эту же позицию заняли после выступления всех финалисток, набрав 91,1 балл.
Чемпионками мира стали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина 95.5, серебро у китайского дуэта - 95.7666.
Ранее Савчук и Федина на чемпионате мира стали третьими в техничной программе.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: