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18.07.2019  17:34   

Харьковская штангистка с рекордом выиграла чемпионат Украины

В Городке Хмельницкой области продолжается чемпионат Украины по тяжелой атлетике.


Фото : objectiv.tv

Харьковчанка Ирина Деха выступала в весовой категории до 76 кг и результативно выполнила все шесть подходов — по три: в рывке и толкании штанги.

В заключительной попытке первого упражнения подопечная Валерия Никулина и Евгения Шилова установила малый рекорд Украины — 103 кг.

Аналогичное достижение Деха установила и во второй части программы двоеборья — 123 кг. Соответственно, и сумма 226 кг — это национальный рекорд для данной весовой категории среди элиты.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  штанга, подход, харьков, рекорд
 
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