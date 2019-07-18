Харьковская штангистка с рекордом выиграла чемпионат Украины

В Городке Хмельницкой области продолжается чемпионат Украины по тяжелой атлетике.
Харьковчанка Ирина Деха выступала в весовой категории до 76 кг и результативно выполнила все шесть подходов — по три: в рывке и толкании штанги.
В заключительной попытке первого упражнения подопечная Валерия Никулина и Евгения Шилова установила малый рекорд Украины — 103 кг.
Аналогичное достижение Деха установила и во второй части программы двоеборья — 123 кг. Соответственно, и сумма 226 кг — это национальный рекорд для данной весовой категории среди элиты.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: