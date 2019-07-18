18.07.2019 17:34

Харьковская штангистка с рекордом выиграла чемпионат Украины

В Городке Хмельницкой области продолжается чемпионат Украины по тяжелой атлетике.



Фото : objectiv.tv

Харьковчанка Ирина Деха выступала в весовой категории до 76 кг и результативно выполнила все шесть подходов — по три: в рывке и толкании штанги.

В заключительной попытке первого упражнения подопечная Валерия Никулина и Евгения Шилова установила малый рекорд Украины — 103 кг.

Аналогичное достижение Деха установила и во второй части программы двоеборья — 123 кг. Соответственно, и сумма 226 кг — это национальный рекорд для данной весовой категории среди элиты.