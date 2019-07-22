22.07.2019 11:07

Борьба среди женщин за «GRAND PRIX SERIES» в Харькове конкурировала с выборами в ВР

20-21 июля на стадионе «Динамо», сборная Украины, с двумя харьковчанками в составе, дебютировала в элитном дивизионе чемпионата Европы по регби-7.



// objectiv.tv

Ведущие европейские сборные — Англия и Франция — приехали в Харьков вторыми составами, поскольку главную задачу на сезон выполнили: отобрались на Олимпийские Игры. Француженки могли повторить домашний успех первого тура и победить в дивизионе «Гран-При», но остановились в шаге от этой цели.

Сборная Англии в итоге оспаривала вместе с Украиной 11-е место и выиграла со счетом 36:7.

За украинскую команду играют две представительницы харьковского клуба «Олимп-ХТЗ» — Юлия Иващенко и Анастасия Скорик. Все три матча в группе хозяйки поля проиграли всухую (Франции, Шотландии и Польше), а первые очки занесли сборной Уэльса в плей-ауте, где тоже уступили — 12:26.

Заняв, как и в первом туре, последнее 12-е место, сборная Украины не закрепилась в дивизионе «Гран-При» и в следующем сезоне вновь сыграет в лиге «А».