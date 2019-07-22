Харьковские тяжелоатлеты установили рекорды Украины

22.07.2019 13:36

На чемпионате Украины по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, где спортсмены Харьковщины завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

В соревнованиях среди женщин харьковчанка Ирина Деха уверенно победила в весовой категории до 76кг и установила три рекорда Украины среди женщин: 103кг – в рывке, 123кг – в толчке и 226кг – в сумме двоеборья.

Также чемпионкой Украины в весе до 55кг стала Камила Конотоп. В сумме двоеборья она подняла вес 184кг: 86кг - в рывке и 98кг - в толчке.

Серебряную медаль в соревнованиях среди женщин завоевала Светлана Самуляк (весовая категория - до 49 кг), которая в сумме двоеборья подняла 144кг (68кг+76кг). Также Светлана установила рекорды Украины в рывке среди спортсменок до 17 лет и до 20 лет.

Бронзовыми призерами стали: Мария Гангур (весовая категория - до 59кг) – 170кг и Анастасия Власенко (весовая категория - свыше 87кг) – 196кг.

В соревнованиях среди мужчин Игорь Конотоп получил серебряную медаль в весовой категории до 81кг. В сумме двоеборья он поднял 311кг: 140кг - в рывке и 171кг - в толчке.

Бронзовые награды завоевали: Александр Лавриненко (весовая категория - до 67кг) – 252кг, Антон Марущак (весовая категория - до 73кг) – 280кг.

Этот чемпионат стал одним из этапов подготовки и формирования национальной сборной Украины к чемпионату мира, который с 18 по 27 сентября этого года состоится в Таиланде.