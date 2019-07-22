22.07.2019 16:19

Стрельба из лука. Харьковчане - призеры Всеукраинского турнира

С 18 июля по 21липня 2019 года, в городе Чернигов, состоялся Всеукраинский кадетский турнир «Кубок Северщины» по стрельбе из лука.



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В соревнованиях принимали участие спортсмены с 6 областей Украины. Участники соревнований состязались в категории классического лука.

В личном зачете среди старших кадетов золото получил Трифанов Тарас, и бронзу Сергиенко Андрей - воспитанники КЗ ХМ СДЮСШОР «Коммунар». Среди девушек в этой категории серебро получила воспитанница КЗ ХМ СДЮСШОР «Коммунар» - Игнатенко Татьяна, уступив золотом спортсменке из Одесской области и опередив спортсменку из Сумской области. Среди младших девушек в личном зачете пьедестал почета заняли также воспитанницы КЗ ХМ СДЮСШОР «Коммунар» - Постельняк София - серебро, Ярмак Ирина - бронза, уступив спортсменке из Одесской области.

В командном зачете среди старших кадетов равным не было команде Харьков (Трифанов Тарас, Сергиенко Андрей, Царегородцев Денис), серебро досталось команде Сумы, бронза - Чернигов. Среди девушек данной категории двойная команда Харьков-Чернигов (Игнатенко Татьяна, Темченко Мария) заняла 3 место, уступив серебром двойной команде Одесса-Житомир, золотом команде из Одессы. Среди младших кадетов в составе команды Харьков-Одесса воспитанник КЗ ХМ СДЮСШОР «Коммунар» - Бучко Никита занял 2 место, уступив золотом команде из Одессы. Среди младших девушек команда Харьков (Ярмак Ирина, Постельняк София, Косяченко Кристина) получила серебро, опередив команду из Киева и уступив золотом двойной команде Одесса-Чернигов.

В командном зачете среди смешанных команд среди девушек серебро завоевала команда Харьков (Игнатенко Татьяна, Трифанов Тарас) опередив команду Сумы-Чернигов, и уступив золотом команде Одесса. Среди младших кадетов в этой категории также Команда Харьков (Постельняк София, Бучко Никита) заняли второе место, опередив команду Одесса-Киев, и уступив победу команде из Одессы.