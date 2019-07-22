Главная Новости Спорт Харьковская легкоатлетка стала призером этапа "Бриллиантовой лиги"
22.07.2019  16:22   

Харьковская легкоатлетка стала призером этапа "Бриллиантовой лиги"

Марина Бех-Романчук замкнула тройку призеров по прыжкам в длину (6,78 м).


// http://uaf.org.ua

Трое украинок приняли участие в рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне.

Марина Бех-Романчук вышла на пьедестал одним из призеров по прыжкам в длину (6,78 м), завоевав бронзу. Лишь на четыре сантиметра была дальше американка Бриттни Рис. Немка Малайка Михамбо победила с рекордом соревнований (7,02 м). 

Другим представитеьницам Украины с медалями не повезло.

Источник:   Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ)
 Тэги:  прыжки, легкая, харьков, атлетика
 
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