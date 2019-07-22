Харьковская легкоатлетка стала призером этапа "Бриллиантовой лиги"

Марина Бех-Романчук замкнула тройку призеров по прыжкам в длину (6,78 м).
Трое украинок приняли участие в рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне.
Марина Бех-Романчук вышла на пьедестал одним из призеров по прыжкам в длину (6,78 м), завоевав бронзу. Лишь на четыре сантиметра была дальше американка Бриттни Рис. Немка Малайка Михамбо победила с рекордом соревнований (7,02 м).
Другим представитеьницам Украины с медалями не повезло.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
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