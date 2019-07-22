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22.07.2019  17:54   

Футбол. Желто-синие оштрафованы на 100 000 (ФОТО)

Харьковский футбольный клуб Металлист 1925 оштрафован за поведение болельщиков во время выездного матча с краматорским Авангардом.


//metalist1925.com
Как сообщает сайт ФК Металлист 1925, в адрес клуба поступило решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола за подписью ответственного секретаря Игоря Грищенко по результатам рассмотрения дела "О неподобающее поведение болельщиков ФК" Металлист 1925 "во время матча 30-го тура Чемпионата первой лиги" Авангард "( Краматорск) - "Металлист 1925" (Харьков)".
 
Он состоялся 20-го мая 2019-му года.
 
Согласно решению КДК УАФ ФК "М1925" должен уплатить штраф в размере 100 000 грн. Кроме того, нашему клубу запрещена организация выезда болельщиков на один матч в этом сезоне (игра 2-го тура против "Балкан").
 
Напомним, в декабре минувшего года на харьковчан уже были наложены аналогичные санкции.
 
Тогда болельщики использовали 73 пиротехнических средства, а также вели себя так, что матч с ПФК "Сумы" был приостановлен.
 
В связи с этим контрольно-дисциплинарный комитет обязал "Металлист 1925" выплатить штраф в размере 73 тысяч гривен.
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, штраф металлиста 1925, харьков
 
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