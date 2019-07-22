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22.07.2019  19:23   

Евробаскет. Стали известны соперники украинской сборной

Сборная Украины, в которой играет харьковчанин Александр Липовый, узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021.


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Мужская сборная Украины по баскетболу узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021, который стартует в феврале 2020 года.
 
Подопечные Айнарса Багатскиса сыграют со сборными Австрии, Венгрии и Словении.
 
В составе украиской сборной играет воспитанник харьковской школы баскетбола Александр Липовый, вызванный для участия в отборочном этапе континентального первенства из греческого клуба, за котрый он выступает.  
 
Отметим, что Евробаскет пройдет в Германии, Италии, Грузии и Чехии. По правилам отбора из группы выйдет три лучшие сборные.
 
Напомним, ранее сборная Украины U-20 закончила выступления на Евробаскете, уступив французам в 1/8 финала турнира.
Источник:   I-Sport
 Тэги:  баскетбол, евро, харьков
 
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