Роман Свичкарь - серебряный призер чемпионата мира по фехтованию

23.07.2019 10:57

Мужская сборная команда Украины по фехтованию на шпаге заняла второе место на чемпионате мира, который проходит в столице Венгрии.

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«На пути к медали харьковчанин Роман Свичкарь, киевлянин Игорь Рейзлин, Богдан Никишин из Днепра, а также Анатолий Герей из Закарпатской области победили соперников из Гонконга со счетом 45:40, затем - хозяев чемпионата - венгров (45:36), в четвертьфинале - шпажистов из Италии (37:34), а в полуфинале уверенно разобрались со сборной Китая - 38:24, - рассказали в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА. - Остановить победное шествие украинской команды смогли только французы, выигравшие финал со счетом 45:37 и ставшие чемпионами мира. Украинцы заняли второе место, а бронзовыми призерами стали швейцарцы

Напомним, в прошлом году на чемпионате мира Роман Свичкарь стал бронзовым призером в индивидуальных соревнованиях. На нынешнем чемпионате бронзовую медаль в индивидуальной мужской шпаге получил киевлянин Игорь Рейзлин.