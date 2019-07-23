Роман Свичкарь - серебряный призер чемпионата мира по фехтованию

Мужская сборная команда Украины по фехтованию на шпаге заняла второе место на чемпионате мира, который проходит в столице Венгрии.
Напомним, в прошлом году на чемпионате мира Роман Свичкарь стал бронзовым призером в индивидуальных соревнованиях. На нынешнем чемпионате бронзовую медаль в индивидуальной мужской шпаге получил киевлянин Игорь Рейзлин.
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С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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