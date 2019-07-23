Харьковчане впервые приехали на международный турнир и увезли главный кубок

23.07.2019 16:31

Юные харьковчане завоевали кубок Iber Cup Barcelona.

В Международном турнире по футболу Iber Cup Barcelona 2019 среди юношей 2003–2009 годов рождения прияли участие представлены команды разной возрастной категории из 15 стран и 4 континентов.

Впервые в истории в популярном турнире принимала участие команда из Украины под флагом «Динамо - Харьков» и руководством тренера Владимира Кравченко.

Ребята 2008 года рождения очень уверенно начали соревнования и заняли первое место в группе, завоевав победу во всех матчах группового этапа, где были представлены команды из Португалии, Испании и Австралии. В четвертьфинале харьковчане разгромили команду Es Du 16eme (Франция) со счетом 7:0. На следующий день в полуфинале команда встретилась с UD Alta de Lisboa B (Португалия) и победила со счетом 2:1. В заключительном финальном матче, несмотря на симпатии рефери к португальцам и невероятную жару, харьковчане уверенно победили со счетом 4:0.

Эти результаты позволили харьковской команде завоевать кубок Iber Cup Barcelona 2019. На центральном стадионе Льорет-де-Мар впервые за всю историю турнира звучал украинский гимн и развивался флаг Украины.

В качестве вознаграждения ребята получили возможность принять участие в финальном турнире Iber Cup World Final, который пройдет в Бразилии в январе следующего года, где будут соревноваться 230 команд со всего мира.