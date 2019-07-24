24.07.2019 16:19

Футбол. У Металлиста 1925 - три новых игрока (ВИДЕО)

Желто-синюю форму харьковского клуба надели Александр Демченко, Владислав Дмитренко и Евгений Проданов.



//metalist1925.com

ФК "Металлист 1925" подписал контракт с очередными летними новичками. Игроками нашей команды стали трио полузащитников: 23-летний Александр Демченко, 19-летний Владислав Дмитренко и 21-летний Евгений Проданов.

Демченко Александр Викторович

Позиция - полузащитник

Дата рождения - 13 февраля 1996

Рост - 181 см. Вес - 73 кг.

Александр Демченко родился в Виннице. Футболом начал заниматься в местной СДЮШОР "Нива" (первый тренер - Валерий Афанасьевич Базалицкий). В Чемпионате ДЮФЛУ играл за винницкую СДЮШОР "Ниву", донецкий "Шахтер" и львовские УФК "Карпаты", всего в его активе 78 матчей и пять забитых мячей.

Первым профессиональным клубом был ФК "Мариуполь", за юношескую команду которого Демченко провел десять матчей. После этого два сезона играл за любительский клуб ФК "Винница" (27 матчей, 8 голов), а затем отправился в Италию, где выступал за клубы серии D "Абано" и "Портуенсе". Весной 2019-го года вернулся в Украину, и провел 10 матчей во Второй лиге за винницкую "Ниву", в которых отметился двумя забитыми мячами.

Основная позиция - опорный полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 21-м номером.

Дмитренко Владислав Николаевич

Позиция - полузащитник

Дата рождения - 24 мая 2000

Рост - 170 см. Вес - 61 кг.

Владислав Дмитренко родился в Луцке. Футболом начал заниматься в луцкой "Волыни" (первый тренер - Александр Викторович Панасюк). В Чемпионате ДЮФЛУ в составе "крестоносцев" провел 59 матчей, в которых отличился 39 раз.

24-го сентября 2016-му г.. Дебютировал за "Волынь" в Премьер-Лиге, став первым футболистом 2000 года, который сыграл в УПЛ. Всего за команды "Волыни" провел 61 поединок, сред них семнадцатого составе основной команды. Летом 2018 года переехал в Германии из, где провел сезон в кельнской "Виктории" U-19 (16 матчей, 18 забитых мячей).

Атакующий полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 22-м номером.

Проданов Евгений Евгеньевич

Позиция - полузащитник

Дата рождения - 24 января 1998

Рост - 178 см. Вес - 64 кг.

Евгений Проданов родился в Мариуполе Донецкой области. Футболом начал заниматься в местной "Азовстали" (первый тренер - Герман Геннадьевич Путря). В Чемпионате ДЮФЛУ играл за мариупольский "Азовсталь" и донецкий "Шахтер", всего в его активе 80 матчей и 16 забитых мячей.

Первым профессиональным клубом был донецкий "Шахтер", за юношескую команду которого Проданов провел 28 матчей. В начале 2017 года перешел в "Мариуполя", где успел сначала провести 11 матчей во Второй лиге за "Ильичевец-2". Последние два сезона играл за молодежную команду "Мариуполя" (43 матча, 9 голов), 31-го октября 2018 г. Дебютировал за основу "азовцев" в Кубке Украины, а 28-го апреля 2019-му - в Премьер -лиге. По итогам прошлого года признан лучшим игроком команды "Мариуполь" U-21.

Основная позиция - фланговый полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 70-м номером.