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25.07.2019  09:15   

Харьковским спортсменам и тренерам назначены президентские стипендии

Об этом говорится в Указе Главы государства от 22 июля 2019 года № 544/2019.


// ХОГА
Так, назначены стипендии для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта, в том числе для харьковских спортсменов и тренеров, а именно:

- Аджаметовой Лейле Ильясовне – чемпиону Европы 2018 года по легкой атлетике, в размере 7 тысяч гривень;

- Крипаку Максиму Сергеевичу – чемпиону Европы 2018 года по плаванию, в размере 7 тысяч гривень;

- Стефураку Назару Дмитриевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 года по биатлону, в размере 7 тысяч гривень;

- Кеке Василию Григорьевичу – тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 года Максима Крипака, в размере 7 тысяч гривень.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  спортсмен, стипендия, харьков, президент
 
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