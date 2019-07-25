Харьковским спортсменам и тренерам назначены президентские стипендии

25.07.2019 09:15

Об этом говорится в Указе Главы государства от 22 июля 2019 года № 544/2019.

Так, назначены стипендии для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта, в том числе для харьковских спортсменов и тренеров, а именно:

- Аджаметовой Лейле Ильясовне – чемпиону Европы 2018 года по легкой атлетике, в размере 7 тысяч гривень;

- Крипаку Максиму Сергеевичу – чемпиону Европы 2018 года по плаванию, в размере 7 тысяч гривень;

- Стефураку Назару Дмитриевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 года по биатлону, в размере 7 тысяч гривень;

- Кеке Василию Григорьевичу – тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 года Максима Крипака, в размере 7 тысяч гривень.