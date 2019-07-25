Харьковским спортсменам и тренерам назначены президентские стипендии

Об этом говорится в Указе Главы государства от 22 июля 2019 года № 544/2019.
- Аджаметовой Лейле Ильясовне – чемпиону Европы 2018 года по легкой атлетике, в размере 7 тысяч гривень;
- Крипаку Максиму Сергеевичу – чемпиону Европы 2018 года по плаванию, в размере 7 тысяч гривень;
- Стефураку Назару Дмитриевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 года по биатлону, в размере 7 тысяч гривень;
- Кеке Василию Григорьевичу – тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 года Максима Крипака, в размере 7 тысяч гривень.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Днем умеренный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.
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давл.:
ветер: