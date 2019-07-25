25.07.2019 12:21

Харьковские студенты победили хозяев и остановились в шаге от чемпионства в Европе (ФОТО)

Команда ХНУ заняла второе место на чемпионате Европы по футзалу, который проходил в этом году в Португалии.

Сборная команда Харьковского национального университета им. В. Каразина получила серебряную медаль Чемпионата Европы среди университетов по футзалу. Финальный матч соревнований состоялся в Вторник, 23 Июля 2019, в г.. Брага (Португалия).

В четвертьфинале харьковчане победили команду Варшавского университета, а в полуфинале - команду университета Миньо (Португалия).

Соперницей украинский в финале стала команда Малазького университета (Испания). Ее участники довольно быстро продемонстрировали высокий уровень игры и к середине первого тайма забили два мяча. Во втором тайме харьковские спортсмены сократили разницу в счете. По результатам игры они заняли второе место.