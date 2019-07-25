25.07.2019 12:45

Харьковчанин вошел в состав скандальной группы арбитров, в матче за Суперкубок Украины

Примечательным является тот факт, что на матче, впервые в истории Украины, в режиме офлайн будет работать система видеопомощи судьям (VAR), которая четвертым судьей контролируется в первую очередь.



// facebook

Харьковчанин Анатолий Абдула назначен четвертым арбитром в команду рефери между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», куда главным арбитром назначен арбитр, которого ранее «выгоняли» за профнепригодность.

Главным арбитром на матч за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» назначен арбитр из Днепра Виталий Романов.

Роль ассистентов главного рефери доверена Александру Войтюку (Запорожье) и Владимиру Володину (Херсон).

39-летний Романов в прошлом сезоне работал на двух очных матчах между «Шахтером» и «Динамо». В игре 14-го тура УПЛ «Динамо» уступило «Шахтеру» со счетом 1:2. В 25-м туре команды свою встречу завершили вничью - 0:0. В двух этих матчах он предъявил игрокам 17 желтых и 1 красную карточки, а также назначил 1 пенальти.

В 2016 году Романов был отстранен от работы на играх Премьер-Лиги из-за «низкой квалификации». Однако уже весной следующего года он вновь стал работать на матчах высшего футбольного дивизиона страны.

«Динамо» и "Шахтер» являются единственными победителями Суперкубка Украины в истории турнира. Донецкий клуб становился обладателем трофея восемь раз, динамовцы выигрывали Суперкубок семь раз. «Динамо» и «Шахтер» разыграют Суперкубок в очном поединке в 12-й раз. Ранее динамовцы шесть раз обыгрывали "горняков" в матче за трофей и потерпели пять поражений.

«Динамо» является рекордсменом Украины по числу чемпионских титулов - 15. «Шахтер» занимает второе место, выиграв чемпионат Украины 12 раз. При этом в Кубке Украины лидерством владеет «Шахтер», который выиграл трофей 13 раз. У «Динамо» 11 титулов обладателя Кубка Украины.

В прошлом сезоне киевляне и донетчане провели между собой шесть матчей во всех турнирах. В чемпионате клубы обменялись победами и дважды сыграли вничью. В Суперкубке сильнее оказалось «Динамо» (1:0), а в Кубке Украины дальше прошел «Шахтер», одержав победу по пенальти.