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26.07.2019  13:19   

Футбол. Желто-синие усилили штаб экс-игроком Металлиста (ВИДЕО)

Тренерский штаб Металлиста 1925 пополнился Эдмаром.


nv.ua
В Харьков приехал экс-игрок "Металлиста 1925" Эдмар Галовский де Ласерда.
 
В свое время Эдмар был лидером "Металлиста", впоследствии получил вызов в национальную сборную Украины, а два года назад стал игроком молодой команды "Металлист 1925".
 
Легенда харьковского футбола вместе с командой прошел путь во Второй лиге, помог "желто-синим" выйти в Первую, а сейчас принял приглашение основателя клуба Сергея Стороженко и вошел в тренерский штаб команды. Первая тренировка Эдмар и его коллеги-тренеры провели на поле НТЦ в Высоком.
 
"Очень рад снова провернуться в Харьков, увидеть друзей и единомышленников. Рад запыления Сергея Михайловича, хочу как можно скорее увидеть болельщиков нашей команды", - в своем интервью отметил новоиспеченный тренер "М1925" Эдмар.
 
Эдмар подписал контракт и с сегодняшнего дня стал ассистентом Андрея Демченко в штабе "Металлиста 1925". 
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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