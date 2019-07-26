26.07.2019 13:19

Футбол. Желто-синие усилили штаб экс-игроком Металлиста (ВИДЕО)

Тренерский штаб Металлиста 1925 пополнился Эдмаром.



nv.ua

В Харьков приехал экс-игрок "Металлиста 1925" Эдмар Галовский де Ласерда.

В свое время Эдмар был лидером "Металлиста", впоследствии получил вызов в национальную сборную Украины, а два года назад стал игроком молодой команды "Металлист 1925".

Легенда харьковского футбола вместе с командой прошел путь во Второй лиге, помог "желто-синим" выйти в Первую, а сейчас принял приглашение основателя клуба Сергея Стороженко и вошел в тренерский штаб команды. Первая тренировка Эдмар и его коллеги-тренеры провели на поле НТЦ в Высоком.

"Очень рад снова провернуться в Харьков, увидеть друзей и единомышленников. Рад запыления Сергея Михайловича, хочу как можно скорее увидеть болельщиков нашей команды", - в своем интервью отметил новоиспеченный тренер "М1925" Эдмар.

Эдмар подписал контракт и с сегодняшнего дня стал ассистентом Андрея Демченко в штабе "Металлиста 1925".