28.07.2019 10:40

Юная харьковская гимнастка стала вице-чемпионом мультиспортивного форума

Анастасия Мотак заняла второе место на Олимпийском фестивале, достойно представив Харьков и Украину среди 48 стран-участников



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В шестой день соревнований на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который в эти дни проходит в Баку, харьковчанка завоевала второе место в опорном прыжке.

Юная гимнастка получила от судей 14,016 балла и таким образом стала вице-чемпионом мультиспортивного форума.

Так, по состоянию на 26 июля медальное достижение украинской команды в столице Азербайджана – 17 наград: 5 из них - золотые, 5 - серебряные и 7 бронзовых, а также шестое общекомандное место.

Европейский фестиваль продлится с 21 до 27 июля. В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран.