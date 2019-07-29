29.07.2019 16:22

Коробовы Хутора под Харьковом приняли общеукраинский турнир (ВИДЕО)

Соревнования по пляжному волейбол стали самыми массовыми за последнее время.



://objectiv.tv

В Коробовых Хуторах прошли финальные игры Кубка Украины по пляжному волейболу. Среди женщин победу одерживает сборная из Сум и Киева. Девушки вспоминают: в течение трех дней соперницы не давали расслабляться, ведь все участницы соревнований - опытные волейболистки.

Победители среди мужчин - Сергей Попов и Ярослав Еливеев, представляющие Запорожье. Для них участие в Кубке Украины - также важная подготовка к турниру в Австрии. Команда сформирована недавно, но, как говорят победители, очень быстро сошлись характерами, а это - главное для пляжного волейбола.

Главная судья соревнований Ольга Лобанева уточняет, что команд и болельщиков по сравнению с прошлыми годами увеличилось. Поэтому, по ее словам, не хватает еще одного корта: - "Этапы чемпионата зачастую совпадают с этапами мировыми и европейскими. И не всегда наши команды сильнейшие попадают на сборы чемпионата. На один, на два, может быть, они попадают, но на протяжении всего сезона это очень небольшое количество. А на Кубок они всегда едут".

Организатор турнира, президент федерацыи пляжного волейбола Харківськой области Сергей Ивашкевич отмечает, что после игр в неформальной обстановке участники успели подружиться: "Появилось очень много новых молодых и перспективных игроков. Раньше таких мало было, а сейчас все больше и больше. В этом году и команд было гораздо больше чем обычно. И уровень игроков повышается. А, значит, люди не становятся наркоманами и не деградируют, а развиваются и становятся спортсменами".

Всего в соревнованиях приняли участие 48 мужских команд и 31 женская. Среди игроков были как профессиональные волейболисты, так и любители.