Футбол. Успех желто-синих и результаты стартового тура (ВИДЕО)

29.07.2019 18:31

Металлист 1925 выигрывает первую встречу.

Харьковский "Металлист 1925" одержал с минимальным счетом победу над Ингульцом.

Состав желто-синих: Сидоренко, Жук, Поспелов, Цвиренко, Кравченко (Коваленко Ин. 90 + 4), Кольцов, Савин (Стороженко 84), Ямполь, Дехтяренко (Шершень 69), Проданов (Романов 60), Давыдов (к) (Ермоленко 85)

Главный тренер - Андрей Демченко

"Ингулец" (футболки красные):Шуст, Запорожец, Клименко, Коваленко ил., Павлов (Козак 77), Балан, Щедрый (Коробка 69), Сичинава (Акименко 84), Ковалев, Лупашко (к), Синегуб

Главный тренер - Сергей Лавриненко

Гол: Давыдов 34

Предупреждения: Поспелов 49, Давыдов 62, Цвиренко 72 - Сичинава 48, Павлов 53

Что касается первого тура в целом, в субботу, 27-го июля, состоялись матчи 1-го тура Чемпионата первой лиги.

"Волынь" в Краматорске уступила местному "Авангарда", а "Рух", "Николаев", "Черноморец" и "Прикарпатье" получили выездные победы.

Отметим, что в активе последнего единственная крупная победа в туре. Харьковский "Металлист 1925" в центральном противостоянии первого игрового дня дома одолел "Ингулец", поединки же в Киеве и Волочиске завершились результативными ничьими.