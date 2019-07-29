Футбол. Успех желто-синих и результаты стартового тура (ВИДЕО)

Харьковский "Металлист 1925" одержал с минимальным счетом победу над Ингульцом.
Состав желто-синих: Сидоренко, Жук, Поспелов, Цвиренко, Кравченко (Коваленко Ин. 90 + 4), Кольцов, Савин (Стороженко 84), Ямполь, Дехтяренко (Шершень 69), Проданов (Романов 60), Давыдов (к) (Ермоленко 85)
Главный тренер - Андрей Демченко
"Ингулец" (футболки красные):Шуст, Запорожец, Клименко, Коваленко ил., Павлов (Козак 77), Балан, Щедрый (Коробка 69), Сичинава (Акименко 84), Ковалев, Лупашко (к), Синегуб
Главный тренер - Сергей Лавриненко
Гол: Давыдов 34
Предупреждения: Поспелов 49, Давыдов 62, Цвиренко 72 - Сичинава 48, Павлов 53
Что касается первого тура в целом, в субботу, 27-го июля, состоялись матчи 1-го тура Чемпионата первой лиги.
"Волынь" в Краматорске уступила местному "Авангарда", а "Рух", "Николаев", "Черноморец" и "Прикарпатье" получили выездные победы.
Отметим, что в активе последнего единственная крупная победа в туре. Харьковский "Металлист 1925" в центральном противостоянии первого игрового дня дома одолел "Ингулец", поединки же в Киеве и Волочиске завершились результативными ничьими.
Чемпионат первой лиги. 1 тур
Среди пригравших - соперник харьковчан - "Балканы", которые уступили - "Руху" - 0:1