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29.07.2019  18:31   

Футбол. Успех желто-синих и результаты стартового тура (ВИДЕО)

Металлист 1925 выигрывает первую встречу.


//metalist1925.com
Харьковский "Металлист 1925" одержал с минимальным счетом победу над Ингульцом.
 
Состав желто-синих: Сидоренко, Жук, Поспелов, Цвиренко, Кравченко (Коваленко Ин. 90 + 4), Кольцов, Савин (Стороженко 84), Ямполь, Дехтяренко (Шершень 69), Проданов (Романов 60), Давыдов (к) (Ермоленко 85) 
 
Главный тренер - Андрей Демченко 
 
"Ингулец" (футболки красные):Шуст, Запорожец, Клименко, Коваленко ил., Павлов (Козак 77), Балан, Щедрый (Коробка 69), Сичинава (Акименко 84), Ковалев, Лупашко (к), Синегуб 
 
Главный тренер - Сергей Лавриненко 
 
Гол: Давыдов 34 
 
Предупреждения: Поспелов 49, Давыдов 62, Цвиренко 72 - Сичинава 48, Павлов 53 
 
Что касается первого тура в целом, в субботу, 27-го июля, состоялись матчи 1-го тура Чемпионата первой лиги.
 
"Волынь" в Краматорске уступила местному "Авангарда", а "Рух", "Николаев", "Черноморец" и "Прикарпатье" получили выездные победы.
 
Отметим, что в активе последнего единственная крупная победа в туре. Харьковский "Металлист 1925" в центральном противостоянии первого игрового дня дома одолел "Ингулец", поединки же в Киеве и Волочиске завершились результативными ничьими. 
 
Чемпионат первой лиги. 1 тур 
 
"Авангард" - "Волынь" - 3: 2 
 
Среди пригравших - соперник харьковчан - "Балканы", которые уступили  - "Руху" - 0:1 
 
"Агробизнес" - "Кремень" - 2:2 
 
"Горняк-Спорт" - "Николаев" - 1:3 
 
"Минай" - "Прикарпатье" - 0:3 
 
" Оболонь-Бровар "-" Металлург " - 3:3 
 
" Металлист 1925 "-" Ингулец "- 1:0
 
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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