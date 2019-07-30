30.07.2019 12:49

Футбол. У Металлиста 1925 - еще одно летнее пополнение (ВИДЕО)

Желто-синие подписали контракт с очередным новичком - 25-летним полузащитником Виталием Кольцовым.



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Кольцов Виталий Валерьевич. Позиция - полузащитник, 20 марта 1994 г. р., Рост - 175 см. Вес - 76 кг.

Виталий Кольцов родился в селе Моевка Винницкой области. Футболом начал заниматься в ДЮФК "Нива" (першийй тренер - Валерий Кольцов).

В Чемпионате ДЮФЛУ играл за винницкие ДЮФК "Нива" и ДЮСШ "Нива", а также за донецкий "Шахтер", всего в его активе 66 матчей и 33 забитых мяча.

Первым профессиональным клубом был донецкий "Шахтер", за юношескую и молодежную команду которого Кольцов провел 37 матчей. Затем два сезона играл за второлиговый «Шахтер-3" (48 матчей).

Летом 2015 года перешел в ФК "Мариуполь", за который провел 55 матчей в Первой лиге и три - в Кубке Украины. 27-го июля 2017 года г.

Дебютировал за "азовцев" в Премьер-Лиге, в общем проведя за мариупольцев 10 матчей в УПЛ. Зимой 2018-го перешел в ПФК "Александрия", а через полгода - в донецкий "Олимпик". В составе дончан в сезоне 2018/2019 гг. Провел 21 матч в Премьер-Лиге и два - в Кубке Украины.

Основная позиция - опорный полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 8-м номером.