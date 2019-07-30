Харьковские легкоатлеты соревновались за путевки на чемпионат Европы

25 и 26 июля 2019 в Луцке состоялся командный чемпионат Украины по легкой атлетике, на котором спортсмены Харьковщины завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград.
Участие в данных соревнованиях, которые были основным этапом отбора сборной к командного чемпионата Европы, с 9 по 11 августа будет принимать Польша, приняли около 450 спортсменов из 25 регионов страны. По итогам чемпионата победы сборной Харьковской области принесли:
- Юлия Шматенко- бег на дистанции 3000м (9 минут 11.90 секунды)
- Марина Килипко- прыжки с шестом (4.20м)
- Ярослав Исаченков - прыжки в длину (7.90м)
- Никита Нестеренко - метание диска (57.75м)
Еще золотую медаль харьковские легкоатлеты завоевали в эстафетном беге 4х100 среди мужчин (41.46 сек.). В состав команды вошли Алексей Овчаренко, Игорь Бодров, Анатолий Черный и Ярослав Исаченков.
Серебряными призерами стали: ИгорБодров - бег на 200м (21.21 сек.) И Анна Мищенко - бег на 1500м (4: 22.26).
Бронзовые награды завоевали:
- ДмитроБикулов- бег на 400м (47.53 сек.) И бег на 800м (1: 48.79)
- Тарас Шевцов - прыжки с шестом (5.00м)
- ГаннаДунаевська - метание диска (46.70м)
Также бронзовую медаль завоевала женская эстафетная команда 4х100, в состав которой вошли Ирина Панарина, ЕваПодгородецька, Карина Файнберг и Алина Калистратова (47.95 сек.)
В командном зачете сборная Харьковской области заняла второе место в спринте, третье в метаниях и четвертое в прыжках.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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