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30.07.2019  12:35   

Ветеран велоспорта Харьковщины получил серебро чемпионата Европы

Станислав Титаренко занял второе место на чемпионате Европы по велоспорту маунтинбайк среди ветеранов, который состоялся в чешском городе Брно.


://dmskh.gov.ua

В возрастной категории 65+ в олимпийской дисциплине кросс-кантри Станислав Титаренко уступил лишь итальянцу Марчелло Бартолоззи.

В свою очередь, поляка Вальдемара Банасинського, занявший третье место, харьковский велогонщик опередил почти на семь минут, и стал обладателем серебряной медали.

Источник:   Управление молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  вело, ветеран, харьков, призер, чемпионат, европа
 
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