30.07.2019 12:35

Ветеран велоспорта Харьковщины получил серебро чемпионата Европы

Станислав Титаренко занял второе место на чемпионате Европы по велоспорту маунтинбайк среди ветеранов, который состоялся в чешском городе Брно.



://dmskh.gov.ua

В возрастной категории 65+ в олимпийской дисциплине кросс-кантри Станислав Титаренко уступил лишь итальянцу Марчелло Бартолоззи.

В свою очередь, поляка Вальдемара Банасинського, занявший третье место, харьковский велогонщик опередил почти на семь минут, и стал обладателем серебряной медали.