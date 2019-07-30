Ветеран велоспорта Харьковщины получил серебро чемпионата Европы

Станислав Титаренко занял второе место на чемпионате Европы по велоспорту маунтинбайк среди ветеранов, который состоялся в чешском городе Брно.
В возрастной категории 65+ в олимпийской дисциплине кросс-кантри Станислав Титаренко уступил лишь итальянцу Марчелло Бартолоззи.
В свою очередь, поляка Вальдемара Банасинського, занявший третье место, харьковский велогонщик опередил почти на семь минут, и стал обладателем серебряной медали.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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