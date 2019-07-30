30.07.2019 13:03

Харьковские ветераны-дзюдоисты завоевали титул Чемпионов Европы

В последних числах июля в испанском Лас-Пальмасе состоялся личный и командный чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов, на котором борцы Харьковщины завоевали четыре награды.



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Участие в соревнованиях принимали около 800 спортсменов от 30 лет из 35 стран, а по их итогам сборная Украины завоевала 3 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Из них 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые на счету харьковских спортсменов.

Константин Ананченко стал чемпионом Европы в категории М2 в весе до 81кг. На пути к медали он одолел соперников из Польши, России и в финале дзюдоиста из Франции.

Еще одну золотую награду в медальную ящик сборной Украины положил Николай Терещенко в категории М1 в весе свыше 100 кг. Он также успешно провел три поединка, в которых перемигборцив из Великобритании, Франции и Германии.

Серебряным призером чемпионата в категории М7 в весе свыше 100 кг стал Георгий Манучарян. Харьковский борец уступил "золотом" сопернику из Сербии.

В свою очередь, Сергей Липилинпосив третье место в категории М2 в весе до 66кг, одолел в бронзовом финале спортсмена из Франции.

В командных соревнованиях среди мужчин в категории ТМ30 (спортсмены 30-39 лет) сборная Украины, в скалу которой также вошли харьковчане Константин Ананченко, Николай Терещенко и Сергей Липилинзавоювала бронзовую награду.