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30.07.2019  13:45   

Харьковские студентки отличились в Испании (фото)

Женская футбольная команда Харьковской академии физической культуры стала призером европейского первенства.


://gx.net.ua

На испанских полях молодые харьковские футболистки потерпели лишь одно поражение в шести проведенных матчах. И, видимо, эта неудача не позволила им добиться лучшего результата. Впрочем, и бронзовые награды континентального турнира стоит признать отличным достижением.

Борьбу в группе студентки ХГАФК начали с двух убедительных побед. Поочередно харьковчанки разгромили коллективы одного из университетов Норвегии (9:1) и французского города Тулуза (8:1).

Затем последовала тяжелейшая битва с командой из немецкого Франкфурта, принесшая неудачу – 0:1.

Далее была ничья 1:1 с соперницами из швейцарского Базеля. А под занавес групповой стадии евротурнира харьковская команда деклассировала испанок – 4:1.

В результате, к финишу предварительного этапа сборная ХГАФК пришла на второй позиции и получила право сыграть в стыковом матче за итоговое третье место.

Оппонентом украинок стала команда университета французского города Монпелье. Встреча далась нашим землячкам легко и принесла убедительную победу (6:2), а с ней – и бронзовые медали европейского студенческого первенства.

Не остались харьковчанки и без индивидуального приза. Лучшим бомбардиров турнира стала Яна Малахова, забившая 11 голов. Это на шесть (!!!) больше, чем у ближайшей ее преследовательницы.

Источник:   ГХ
 Тэги:  футбол, женский, харьков, студентки
 
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