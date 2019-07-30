Харьковские студентки отличились в Испании (фото)

Женская футбольная команда Харьковской академии физической культуры стала призером европейского первенства.
На испанских полях молодые харьковские футболистки потерпели лишь одно поражение в шести проведенных матчах. И, видимо, эта неудача не позволила им добиться лучшего результата. Впрочем, и бронзовые награды континентального турнира стоит признать отличным достижением.
Борьбу в группе студентки ХГАФК начали с двух убедительных побед. Поочередно харьковчанки разгромили коллективы одного из университетов Норвегии (9:1) и французского города Тулуза (8:1).
Затем последовала тяжелейшая битва с командой из немецкого Франкфурта, принесшая неудачу – 0:1.
Далее была ничья 1:1 с соперницами из швейцарского Базеля. А под занавес групповой стадии евротурнира харьковская команда деклассировала испанок – 4:1.
В результате, к финишу предварительного этапа сборная ХГАФК пришла на второй позиции и получила право сыграть в стыковом матче за итоговое третье место.
Оппонентом украинок стала команда университета французского города Монпелье. Встреча далась нашим землячкам легко и принесла убедительную победу (6:2), а с ней – и бронзовые медали европейского студенческого первенства.
Не остались харьковчанки и без индивидуального приза. Лучшим бомбардиров турнира стала Яна Малахова, забившая 11 голов. Это на шесть (!!!) больше, чем у ближайшей ее преследовательницы.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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