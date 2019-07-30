В рамках заочного чемпионата мира по альпинизму команда Харьковской федерации показала лучший результат в 2019 (ФОТО)

Харьковские альпинисты преодолели один из самых сложных маршрутов Альп.
Об этом сообщили в управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.
По данным ОГА, в команду вошли Александр Заколодный, Евгений Полтавец, Евгений Тимко и Валентин Сипавин.
Они успешно прошли маршрут Divine Providence 6-А - категории сложности на вершину Монблан (4810 м), который является одним из самых сложных маршрутов в Альпах.
Восхождение выполнено в рамках заочного чемпионата Украины и чемпионата мира по альпинизму. Итоги чемпионатов будут подведены в ноябре. Пока это лучшее спортивное восхождение украинских альпинистов в 2019 году.
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