01.08.2019 10:56

Харьковчанка взяла уверенный старт в американском Сан-Хосе (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы начала выступления на турнире Mubadala Silicon Valley Classic серии Premier.



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В гонку за часть общего призового фонда турнира в размере $876,183 харьковчанка отправилась матчем второго круга против 22-летней Дарьи Касаткиной из РФ. Поединок удался Свитолиной на все сто и принес убедительную победу в двух сетах.

Вначале Элина за 34 минуты разбила россиянку со счетом 6:3, а затем за полчаса буквально деклассировала ее – 6:1. В матче украинка набрала 62% выигранных очков, один раз подала навылет, но умудрилась совершить сразу шесть двойных ошибок.

В третьем круге Свитолину, которая, к слову, имеет в Сан-Хосе первый номер посева, ждет встреча с Марией Саккари из Греции. Греческая теннисистка стартовала с выигрыша 6:4, 4:6, 6:2 у японки Майо Хиби.