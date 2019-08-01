Главная Новости Спорт Харьковчанка взяла уверенный старт в американском Сан-Хосе (ВИДЕО)
01.08.2019  10:56   

Харьковчанка взяла уверенный старт в американском Сан-Хосе (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы начала выступления на турнире Mubadala Silicon Valley Classic серии Premier.


// facebook

В гонку за часть общего призового фонда турнира в размере $876,183 харьковчанка отправилась матчем второго круга против 22-летней Дарьи Касаткиной из РФ. Поединок удался Свитолиной на все сто и принес убедительную победу в двух сетах.

Вначале Элина за 34 минуты разбила россиянку со счетом 6:3, а затем за полчаса буквально деклассировала ее – 6:1. В матче украинка набрала 62% выигранных очков, один раз подала навылет, но умудрилась совершить сразу шесть двойных ошибок.

В третьем круге Свитолину, которая, к слову, имеет в Сан-Хосе первый номер посева, ждет встреча с Марией Саккари из Греции. Греческая теннисистка стартовала с выигрыша 6:4, 4:6, 6:2 у японки Майо Хиби.

 

Источник:   ГХ
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, турнир, победа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Спорт Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина заработал за год почти 2 миллиона долларов 24.07 Спорт Теннис. Харьковчанин - чемпион португальского 15-тысячника 15.07 Спорт Благодаря личному рекорду харьковчанка поднялась в международной рейтинге
 
 

Видео

Знущалася чи рятувала? Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 