Харьковчанка взяла уверенный старт в американском Сан-Хосе (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы начала выступления на турнире Mubadala Silicon Valley Classic серии Premier.
В гонку за часть общего призового фонда турнира в размере $876,183 харьковчанка отправилась матчем второго круга против 22-летней Дарьи Касаткиной из РФ. Поединок удался Свитолиной на все сто и принес убедительную победу в двух сетах.
В третьем круге Свитолину, которая, к слову, имеет в Сан-Хосе первый номер посева, ждет встреча с Марией Саккари из Греции. Греческая теннисистка стартовала с выигрыша 6:4, 4:6, 6:2 у японки Майо Хиби.
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