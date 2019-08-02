02.08.2019 15:42

Юлия Макаренкова – серебряный призер этапа Кубка мира по шашкам

Соревнования состоялись в столице Латвии.



://kharkivoda.gov.ua

В женском турнире приняли участие около 50 спортсменок из 8 стран. Харьковчанка Юлия Макаренкова в девяти турах набрала 12 очков. Столько же было и у Ольги Федорович из Беларуси, но по дополнительным показателям Макаренкова опередила соперницу. Победила на этом этапе Кубка полячка Арлета Флисиковская, на счету которой было 13 очков.

В соревнованиях среди мужчин украинцам взять медали не удалось. Харьковчанин Юрий Аникеев занял 30-е место, а лучший результат был у шахматиста из Запорожья Игоря Кирзнера – 14-е место.