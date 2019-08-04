Харьковский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу

В Бангкоке (Таиланд) прошел Чемпионат мира по тайскому боксу среди взрослых и молодежи 2019 (IFMA), в котором приняли участие более тысячи спортсменов из ста стран.
Одну из медалей принес в украинскую копилку спортсмен Харьковской области Василий Сорокин, занял третье место в весе до 81 кг.
День идеален для общения и приятных знакомств. Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – доставят незабываемое удовольствие.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Днем местами возможен дождь.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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давл.:
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