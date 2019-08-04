Главная Новости Спорт Харьковский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу
04.08.2019  13:46   

Харьковский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу

В Бангкоке (Таиланд) прошел Чемпионат мира по тайскому боксу среди взрослых и молодежи 2019 (IFMA), в котором приняли участие более тысячи спортсменов из ста стран.


// ХОГА
Сборная Украины получила на мировом форуме 2 золотые, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей, и заняла высокое третье место в общекомандном зачете. Обошли Украину по количеству наград только Россия и Таиланд.

Одну из медалей принес в украинскую копилку спортсмен Харьковской области Василий Сорокин, занял третье место в весе до 81 кг.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  тайский бокс, чемпионат мира, харьков
 
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