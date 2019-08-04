Харьковский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу

04.08.2019 13:46

В Бангкоке (Таиланд) прошел Чемпионат мира по тайскому боксу среди взрослых и молодежи 2019 (IFMA), в котором приняли участие более тысячи спортсменов из ста стран.

Сборная Украины получила на мировом форуме 2 золотые, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей, и заняла высокое третье место в общекомандном зачете. Обошли Украину по количеству наград только Россия и Таиланд.

Одну из медалей принес в украинскую копилку спортсмен Харьковской области Василий Сорокин, занял третье место в весе до 81 кг.