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05.08.2019  10:27   

Теннис: Марат Девятьяров выиграл парный титул в Румынии

Харьковский теннисист Марат Девятьяров стал чемпионом турнира ITF в парном разряде в румынском городе Китила.


// city.kharkov.ua

В финальном матче харьковчанин и Амори Дельма из Франции обыграли хозяев корта Владимира Филиппа и Луку Джорджа Татомира - 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что Марат Девятьяров выиграл второй парный титул подряд. Две недели назад он стал победителем турнира ITF в городе Каштелу-Бранку (Португалия).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теннис, девьятяров, харьков
 
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