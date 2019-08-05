Теннис: Марат Девятьяров выиграл парный титул в Румынии

Харьковский теннисист Марат Девятьяров стал чемпионом турнира ITF в парном разряде в румынском городе Китила.
В финальном матче харьковчанин и Амори Дельма из Франции обыграли хозяев корта Владимира Филиппа и Луку Джорджа Татомира - 7:6 (7:5), 6:3.
Отметим, что Марат Девятьяров выиграл второй парный титул подряд. Две недели назад он стал победителем турнира ITF в городе Каштелу-Бранку (Португалия).
Решительно беритесь за дела – то, что вы сможете осуществить сегодня, завтра может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Днем местами возможен дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
влажн.:
давл.:
ветер: