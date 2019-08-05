Харьковская теннисистка вступает в новую борьбу

Элина Свитолина не сумев пробиться в полуфинал турнира WTA Premier в Сан-Хосе 5 августа стартует на турнире в Торонто.
Первая ракетка Украины и седьмая ракетка мира в четвертьфинальном матче уступила греческой теннисистке Марии Саккаре, занимающей 30-е место в мировом теннисном рейтинге, в трех партиях со счетом 6:1, 6:7(3), 3:6.
Украинка вела в счете 6:1, 5:3 и в девятом гейме второго сета имела три матчбола на своей подаче. Саккари отыграла их, сделав брейк. Еще один матчбол Свитолина упустила в 10-м гейме. Саккари выиграла вторую партию на тай-брейке, а затем оказалась сильнее в решающей – 6:3.
Поединок продолжался более двух с половиной часов.
Элина Свитолина приняла участие в первом турнире WTA после Wimbledon, где вышла в полуфинал. Теперь украинская теннисистка выступит на турнире в Торонто, который стартует 5 августа.
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Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Днем местами возможен дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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