Главная Новости Спорт Харьковская теннисистка вступает в новую борьбу
05.08.2019  11:10   

Харьковская теннисистка вступает в новую борьбу

Элина Свитолина не сумев пробиться в полуфинал турнира WTA Premier в Сан-Хосе 5 августа стартует на турнире в Торонто.


// facebook

Первая ракетка Украины и седьмая ракетка мира в четвертьфинальном матче уступила греческой теннисистке Марии Саккаре, занимающей 30-е место в мировом теннисном рейтинге, в трех партиях со счетом 6:1, 6:7(3), 3:6. 

Украинка вела в счете 6:1, 5:3 и в девятом гейме второго сета имела три матчбола на своей подаче. Саккари отыграла их, сделав брейк. Еще один матчбол Свитолина упустила в 10-м гейме. Саккари выиграла вторую партию на тай-брейке, а затем оказалась сильнее в решающей – 6:3.

Поединок продолжался более двух с половиной часов. 

Элина Свитолина приняла участие в первом турнире WTA после Wimbledon, где вышла в полуфинал. Теперь украинская теннисистка выступит на турнире в Торонто, который стартует 5 августа.

Источник:   Вечерний Харьков
 Тэги:  теннис, харьков, спорт, турнир, форма, свитолина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.08 Спорт Теннис: Марат Девятьяров выиграл парный титул в Румынии 01.08 Спорт Харьковчанка взяла уверенный старт в американском Сан-Хосе (ВИДЕО) 31.07 Спорт Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина заработал за год почти 2 миллиона долларов
 
 

Видео

В Харькове заканчивают строительство новой дороги
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 