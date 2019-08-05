05.08.2019 16:49
Футбол. Безголевая ничья желто-синих и другие итоги второго тура (ВИДЕО)
Металлист 1925 и Балканы разошлись, так и не поразив ворота.
//metalist1925.com
На выходных на стадионе имени Бориса Тропанця, в ходе 2-го тура Чемпионата первой лиги. Металлист 1925 встречался с комнадой Балканы.
"Балканы" (футболки белые): Паламарчук, Опря, Юречко, Саламаха, Ильницкий, Пархоменко, Гаврилюк, Златов М. (к) (Пенова 81), Чернышев (Златов В. 74), Пономарь (Болокан 55), Гранчар (Серденюк 77)
Главный тренер - Андрей Пархоменко
"Металлист 1925" (футболки желтые): Сидоренко, Жук, Поспелов, Цвиренко, Кравченко, Кольцов, Савин (Стороженко 72), Ямполь, Дехтяренко (Белоконь 82), Проданов (Ермошенко 80), Давыдов (к) (Ермоленко 90)
Главный тренер - Андрей Демченко
Предупреждение: Гаврилюк 31 Серденюк 90 + 4 - Цвиренко 24
Результат матча - 0:0.
Второй тур Чемпионата Украины в Первой лиге выдался достаточно "мирным". Сразу пять поединков из восьми завершились вничью и только "Кремня", "Ингульцу" и "Черноморцу" удалось получить домашние победы.
Чемпионат первой лиги. 2 тур
2 августа 2019
"Прикарпатье" - "Авангард" - 2: 2
3 августа 2019
"Балканы" - " Металлист 1925 "- 0: 0
" Кремень "-" Металлург "- 1:0
" Николаев "-" Минай "- 1:1
"Ингулец" - "Агробизнес" - 2:0
"Оболонь-Бровар" - "Черкасская" - 2:2
4 августа 2019
"Рух" - "Волынь" - 1:1
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO