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05.08.2019  16:49   

Футбол. Безголевая ничья желто-синих и другие итоги второго тура (ВИДЕО)

Металлист 1925 и Балканы разошлись, так и не поразив ворота.


//metalist1925.com
На выходных на стадионе имени  Бориса Тропанця, в ходе  2-го тура Чемпионата первой лиги. Металлист 1925 встречался с комнадой Балканы.
 
"Балканы" (футболки белые): Паламарчук, Опря, Юречко, Саламаха, Ильницкий, Пархоменко, Гаврилюк, Златов М. (к) (Пенова 81), Чернышев (Златов В. 74), Пономарь (Болокан 55), Гранчар (Серденюк  77)
 
Главный тренер - Андрей Пархоменко
 
"Металлист 1925" (футболки желтые): Сидоренко, Жук, Поспелов, Цвиренко, Кравченко, Кольцов, Савин (Стороженко 72), Ямполь, Дехтяренко (Белоконь 82), Проданов (Ермошенко 80), Давыдов (к) (Ермоленко 90)
 
Главный тренер - Андрей Демченко
 
Предупреждение: Гаврилюк 31 Серденюк 90 + 4 - Цвиренко 24
 
 Результат  матча - 0:0.
 
Второй тур Чемпионата Украины в Первой лиге выдался достаточно "мирным". Сразу пять поединков из восьми завершились вничью и только "Кремня", "Ингульцу" и "Черноморцу" удалось получить домашние победы. 
 
Чемпионат первой лиги. 2 тур 
 
2 августа 2019 
"Прикарпатье" - "Авангард" - 2: 2 
 
3 августа 2019 
"Балканы" - " Металлист 1925 "- 0: 0 
 
" Кремень "-" Металлург "- 1:0 
 
" Николаев "-" Минай "- 1:1 
 
"Ингулец" - "Агробизнес" - 2:0 
 
"Оболонь-Бровар" - "Черкасская" - 2:2 
 
4 августа 2019 
"Рух" - "Волынь" - 1:1 
 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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