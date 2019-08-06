06.08.2019 11:44

Харьковские паралимпийцы успешно выступили на турнире в Токио

Харьковские спортсмены завоевали медали на международном турнире по паранастольному теннису, который прошел в Токио (Япония).



://city.kharkov.ua

Действующая чемпионка мира харьковчанка Марина Литовченко завоевала золотую медаль в индивидуальных соревнованиях в классе 6, а также бронзовую - в командных женских соревнованиях вместе с одесситкой Ириной Шинкаревой и представительницей Японии.



В соревнованиях среди мужчин бронзовым призером в классе 2 стал харьковчанин Александр Език. Также он занял третье место в командных соревнованиях вместе с Василием Петрунивым из Ивано-Франковской области.



Всего в соревнованиях приняли участие 200 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата из 23 стран мира. По итогам турнира сборная Украины завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей.