06.08.2019 19:38

В Харькове пройдет традиционный марафон «Освобождение»

34-й Международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе состоятся 18 августа.



//city.kharkov.ua

Мероприятие пройдет в рамках празднования 365-й годовщины основания города, 28-й годовщины Независимости Украины и 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.

В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители, участники боевых действий, спортсмены с инвалидностью, гости из других городов Украины и стран ближнего зарубежья, представители городов-побратимов, жители Харькова. Всего в марафоне планируется участие около 5 тыс. бегунов. Дистанции забегов: 3 км, 10 км, 21 км и 42 км.

Старт забегов - на ул. Новгородской (стадион «Динамо»). На дистанциях 10 км, 21 км и 42 км участники стартуют в 8:00, участники забега на 3 км - в 8:10.

Спортсменам-инвалидам, спортивным семьям, самым юным и самым возрастным участникам соревнований будут вручены призы от Харьковского городского совета.

Регистрация участников - на стадионе «Динамо» (ул. Динамовская, 3) с 9:00 до 17:00 17 августа и с 6:30 до 7:30 18 августа (для иногородних спортсменов, которые не успеют пройти регистрацию накануне).