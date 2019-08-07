07.08.2019 12:12

Бадминтон. Харьковчане победно выступили на Международном турнире

Юные бадминтонисты завоевали 11 наград на FZ Forza Ukraine Junior 2019.



//kharkivoda.gov.ua

Международные соревнования состоялись в Днепре. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Победителем турнира стала Полина Бугрова, которая в финале женского одиночного разряда обыграла другую харьковчанку - Анастасию Прозорову со счетом 17:21, 21:15, 21:17.

Серебряные медали завоевали Виталий Рева, который в финале парной мужской категории вместе с Владимиром Колузаевым из Одессы уступил соперникам из Днепра, и Анастасия Прокопович вместе с Олегом Амосовым - в смешанной парной категории.

Бронзовыми призерами стали: Валерия Рудакова (женская одиночная категория), Яна Собко (женская одиночная категория), Полина Бугрова и Яна Собко (парная женская категория), Мария Столяренко и Варвара Фролова (парная женская категория), Даниил Скрынник вместе с Даниилом Шевчуком из Одессы (парная мужская категория), Евгений Столовый и Ольга Тихорская (смешанная парная категория), Николай Козубенко и Полина Бугрова (смешанная парная категория).