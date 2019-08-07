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07.08.2019  12:12   

Бадминтон. Харьковчане победно выступили на Международном турнире

Юные бадминтонисты завоевали 11 наград на FZ Forza Ukraine Junior 2019.


//kharkivoda.gov.ua
Международные соревнования состоялись в Днепре. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Победителем турнира стала Полина Бугрова, которая в финале женского одиночного разряда обыграла другую харьковчанку - Анастасию Прозорову со счетом 17:21, 21:15, 21:17.
 
Серебряные медали завоевали Виталий Рева, который в финале парной мужской категории вместе с Владимиром Колузаевым из Одессы уступил соперникам из Днепра, и Анастасия Прокопович вместе с Олегом Амосовым - в смешанной парной категории.
 
Бронзовыми призерами стали: Валерия Рудакова (женская одиночная категория), Яна Собко (женская одиночная категория), Полина Бугрова и Яна Собко (парная женская категория), Мария Столяренко и Варвара Фролова (парная женская категория), Даниил Скрынник вместе с Даниилом Шевчуком из Одессы (парная мужская категория), Евгений Столовый и Ольга Тихорская (смешанная парная категория), Николай Козубенко и Полина Бугрова (смешанная парная категория).
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, чемпионы и призеры, харьков
 
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