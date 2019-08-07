07.08.2019 10:45

В Харькове стартовали отборочные матчи женской Лиги чемпионов УЕФА (ВИДЕО)

Футбольная команда «Жилстрой-1» второй год подряд принимает отборочные матчи квалификационного раунда международного турнира по женскому футболу.



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В этом году соперницами харьковчанок стали команды ФК «Минск» (Беларусь), ЖНК «Сплит» (Хорватия), Беттамбур (Люксембург).

Соревнования будут проходить с 7 по 13 августа на спортивных базах ОСК «Металлист» в городе Харьков и в поселке Высокий Харьковского района.