07.08.2019 12:02

Харьковские велосипедисты добыли очередное «золото» в Черновцах

В серии национальных стартов по велоспорту маунтенбайк наши спортсмены завоевали 14 наград, в том числе 4 золотые.



://kharkivoda.gov.ua

В этот раз велосипедисты соревновались за медали на этапах чемпионатов Украины в индивидуальных гонках в гору и велосипедном шорт-треке, а также чемпионата Украины в гонке из точки в точку. Харьковчане выступали без лидеров команды - Ирины Поповой и Александра Коняева, которые недавно вернулись с чемпионата Европы, завоевав 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался Егор Волков. В соревнованиях среди юношей 15-16 лет он победил в индивидуальных гонках и в велосипедном шорт-треке. Кроме того, на его счету была бронзовая медаль в гонке из точки в точку.

Также победителями и призерами соревнований стали: