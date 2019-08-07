Харьковские велосипедисты добыли очередное «золото» в Черновцах

В серии национальных стартов по велоспорту маунтенбайк наши спортсмены завоевали 14 наград, в том числе 4 золотые.
В этот раз велосипедисты соревновались за медали на этапах чемпионатов Украины в индивидуальных гонках в гору и велосипедном шорт-треке, а также чемпионата Украины в гонке из точки в точку. Харьковчане выступали без лидеров команды - Ирины Поповой и Александра Коняева, которые недавно вернулись с чемпионата Европы, завоевав 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.
По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался Егор Волков. В соревнованиях среди юношей 15-16 лет он победил в индивидуальных гонках и в велосипедном шорт-треке. Кроме того, на его счету была бронзовая медаль в гонке из точки в точку.
Также победителями и призерами соревнований стали:
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: