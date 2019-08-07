Главная Новости Спорт Харьковские велосипедисты добыли очередное «золото» в Черновцах
07.08.2019  12:02   

Харьковские велосипедисты добыли очередное «золото» в Черновцах

В серии национальных стартов по велоспорту маунтенбайк наши спортсмены завоевали 14 наград, в том числе 4 золотые.


://kharkivoda.gov.ua

В этот раз велосипедисты соревновались за медали на этапах чемпионатов Украины в индивидуальных гонках в гору и велосипедном шорт-треке, а также чемпионата Украины в гонке из точки в точку. Харьковчане выступали без лидеров команды - Ирины Поповой и Александра Коняева, которые недавно вернулись с чемпионата Европы, завоевав 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался Егор Волков. В соревнованиях среди юношей 15-16 лет он победил в индивидуальных гонках и в велосипедном шорт-треке. Кроме того, на его счету была бронзовая медаль в гонке из точки в точку.

Также победителями и призерами соревнований стали:

  • ·         - Александр Курило (юниоры) – 1-е место в велосипедном шорт-треке, 2-е - в индивидуальных гонках;
  • ·         - Артур Константинов (юноши) – 1-е место в гонке из точки в точку, 2-е - в велосипедном шорт-треке;
  • ·         - Игорь Скобеев (мужчины) - 2-е место в гонках из точки в точку;
  • ·         - Анастасия Ивко (девушки 15-16 лет) – 2-е место в гонке из точки в точку, 3-е - в индивидуальной гонке, 3-е - в велосипедном шорт-треке;
  • ·         - Анастасия Калашник (женщины) – 3-е место в индивидуальной гонке, 3-е - в велосипедном шорт-треке;
  •           - Виктор Водолага (мужчины) – 3-е место в велосипедном шорт-треке.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  велосипед, маунтбайк, харьков, золото, юниоры
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Криминал и происшествия ДТП на "Научной": курьер Glovo умер (ВИДЕО) 27.07 Криминал и происшествия Патрульные полицейские задержали вора, обокравшего ребенка (ФОТО) 02.07 Общество Отправляемся на велопрогулку: правила и советы
 
 

Видео

Геннадий Кернес обратился к харьковчанам: "Защитим Харьков вместе"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 